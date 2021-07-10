Экс-помощник министра обороны Украины Селиванов предрек ядерную войну в случае удара американских ракет Tomahawk по Крыму

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10 июля 2021, 14:38 Источник: РЕН ТВ

Запуск крылатой ракеты Tomahawk, U.S. Navy / globallookpress.com

В случае удара американских крылатых ракет Tomahawk по Крымскому полуострову разгорится ядерная война. Соответствующий прогноз озвучил Алексей Селиванов, бывший помощник министра обороны Украины, в настоящий момент проживающий в непризнанной ЛНР.

Некоторое время назад украинский журналист Андрей Цаплиенко, побывавший на борту эсминца США Ross, участника учений Sea Breeze 2021, заявил, что корабль сможет одним залпом ракет Tomahawk сжечь весь российский Черноморский флот.

Селиванов, комментируя слова Цаплиенко в материале на сайте телеканала РЕН ТВ, отметил, что журналист призывает к войне. По словам автора публикации, если американцы ударят «Томагавками» по Крыму, РФ в ответ атакует ядерными ракетами территорию Штатов. Вспыхнет ядерный конфликт, который приведет к гибели миллиарда человек, предсказал Алексей Селиванов.

Как сообщалось ранее в субботу, издание Mirror написало, что военные США испытывают страх перед современным ракетным вооружением, имеющимся у Москвы.

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