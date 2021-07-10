Mirror: военные США испытывают страх перед современным ракетным вооружением России

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10 июля 2021, 13:54 Источник: «ПолитРоссия»

Военные учения, MOD Russia / globallookpress.com

Военные Соединенных Штатов испытывают страх перед современным ракетным вооружением, имеющимся у Российской Федерации. На это указывается в материале, размещенном на страницах британских СМИ.

Издание Mirror обратило внимание на доклад, представленный некоторое время назад американским Минобороны, в котором констатируется, что Россия, а также Китай представляют наибольшую угрозу для США.

В публикации Mirror, пересказанной авторами сайта «ПолитРоссия», говорится, что доклад Пентагона свидетельствует о страхе Вашингтона перед современным ракетным вооружением Москвы. За последние годы РФ удалось достичь серьезных успехов в этой области.

Британское издание напоминает, что в 2019-м Россия и Штаты вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Отмечается, что сложности американцев в отношениях с Москвой и Пекином на фоне совершенствования их ядерных арсеналов способны спровоцировать военный конфликт.

Как сообщалось ранее сегодня, издание Daily Telegraph написало, что российская подлодка следила за авианосной ударной группой Великобритании в Средиземноморье.

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