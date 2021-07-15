Захарова заявила, что власти Украины забывают о гарантии защиты русского языка в стране

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что власти Украины, торжественно отмечая день Конституции страны, забывают о несоблюдении ряда ее положений, в частности, о защите русского языка.
Мария Захарова, комментируя проведенные 28 июня на Украине мероприятия по случаю 25-летия основного закона, отметила, что власти страны забыли текст ст. 10 Конституции, в котором говорится, что на украинской территории гарантируется свободное развитие, использование, а также защита русского и прочих языков национальных меньшинств.
Официальный представитель МИД РФ также подчеркнула, что Конституция Украины имеет "многострадальный" характер, поскольку в нее не раз вносились изменения.
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