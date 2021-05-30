Русский язык на Украине популярнее мовы

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30 мая 2021, 16:00

Фото: соцсети

Несмотря на титанические старания украинизаторов, русский язык на Украине продолжает пользоваться значительно большей популярностью нежели украинский госязык. Такое мнение высказал историк из Киева Александр Каревин. Об этом пишет «АННА-Ньюс».



Специалист отметил, что в большинстве своём население украинской территории говорит по-русски вопреки настойчивости «патриотов»-украинизаторов. Как историк отметил в разговоре с журналистами портала «Украина.ру», к глубокому огорчению авторов, жёсткой и мягкой украинизаций самым используемым языком в республике остаётся русский язык. «Украина остаётся в основном русскоязычной», − сделал вывод учёный.



Напоминаем, принятый и вступивший в действие скандальный закон о госязыке практически разделил украинских граждан на «своих и чужих» по языковому принципу. Президент Зеленский обещал, будучи кандидатом в президенты, избавить страну от утверждённого предыдущим президентом Украины Петром Порошенко документа, предписывающего использовать мову без малого во всех сферах жизни, кроме разве что личного общения.



В нарушения закона попало теперь «умышленное игнорирование украинского языка в публичном пространстве». Радикалами-экстремистами был заведён «мовный трибунал», а на уровне законов утвердили должность мовного омбудсмена, которому теперь со всех уголков страны летят доносы от «патриотов» на тех, кто продолжает говорить по-русски. А таких людей миллионы.



Гораздо больше доносов мовному омбудсмену стало приходить после введения с 15 января текущего года требования об использовании в сфере услуг Украины госмовы. Теперь под жёсткую критику и штрафы, поругание и травлю подпадают владельцы бизнеса, предприниматели, которые публикуют свою рекламу на русском языке.



Эксперт подчёркивает, что ультраправые неонацисты, поборники интегрального украинства, которые всех мечтают перевести на мову, сами по-украински говорят плохо. Есть большое количество людей, по словам учёного, которые хотят и далее говорить на русском языке.

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