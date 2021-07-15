Политолог Дмитрий Куликов: Украина исчезнет, если не превратится в конфедерацию

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15 июля 2021, 09:40 Источник: «Украина.ру»

Площадь независимости в Киеве, Christophe Gateau / globallookpress.com

Украина исчезнет, если не превратится в конфедерацию. Соответствующий прогноз в разговоре со СМИ озвучил некоторое время назад Дмитрий Куликов, российский политолог.

Эксперт назвал конфедерализацию единственным способом сохранения Украины.

«Альтернативой является распад, возможно, с большой кровью, с трагедиями», - отметил Куликов.

По словам аналитика, если бывшая советская республика не будет преобразована в конфедерацию, страна исчезнет.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, экс-начальник аппарата главы СБУ Игорь Гуськов предсказал, что Россия рано или поздно введет свои войска на украинскую территорию.

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