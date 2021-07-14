Экс-начальник аппарата главы СБУ Гуськов: рано или поздно Россия введет войска на Украину

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14 июля 2021, 15:42

Военные учения, Russian Defence Ministry / globallookpress.com

Рано или поздно Российская Федерация введет свои войска на Украину. Соответствующий прогноз в разговоре со СМИ озвучил Игорь Гуськов, бывший начальник аппарата главы Службы безопасности Украины.

«Рано или поздно все равно закончится тем, что войска будут российские введены»,- процитировал Гуськова сайт «ПолитНавигатор».

Собеседник журналистов заверил, что «легкой прогулки» у сил РФ не получится. По словам Игоря Гуськова, Соединенные Штаты и Великобритания «готовы способствовать увеличению оборонного потенциала» Украины.

Киевские политики и эксперты регулярно заявляют об «агрессивных» намерениях Москвы. Российская сторона подобные утверждения опровергает.

Ранее в среду сообщалось, что бывший ополченец Донбасса Владлен Татарский высказал точку зрения, по которой отставка Арсена Авакова с поста руководителя украинского МВД может быть предвестником военного конфликта между Киевом и РФ.

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