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14 человек оказались заблокированными в затопленном туннеле на юге Китая

, 09:45 Источник: Пэнпай

14 человек оказались заблокированными в затопленном туннеле на юге Китая
туннель, pixabay.com

На юге Китая спасатели пытаются вызволить 14 человек, оказавшихся заблокированными в затопленном туннеле. Происшествие случилось сегодня рано утром в горах Шицзиншань в районе города Чжухай.

Согласно последней информации городского Управления чрезвычайных ситуаций, во время проведения строительных работ оказался затоплен один из участков туннеля протяженностью 1,16 километра, вследствие чего 14 человек не могут выбраться наружу.

Создан экстренный штаб для проведения поисково-спасательных работ, в которых участвуют более 1 тысячи сотрудников. Связи с заблокированными гражданами пока нет. 

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