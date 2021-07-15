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В Германии из-за наводнения пропали без вести по меньшей мере 30 человек

, 08:26 Источник: SWR

В Германии из-за наводнения пропали без вести по меньшей мере 30 человек
наводнение в Кельне, Juergen Schwarz via www.imago-im/www.imago-images.de

В результате обрушения шести домов из-за наводнения и продолжительного дождя в городе Аденау, расположенном в федеральной земле Рейнланд-Пфальц, пропавшими без вести числятся по меньшей мере 30 человек.

Информацию о минимум трех десятках пропавших без вести граждан предоставили утром в четверг, 15 июля, сотрудники телеканала SWR.

Согласно последним данным журналистов, еще 25 других домов в настоящий момент находятся под угрозой обрушения. Представитель местной полиции сообщил сотрудникам СМИ, что точное количество пропавших без вести из-за наводнения пока установить не удалось.

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