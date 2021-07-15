В Германии из-за наводнения пропали без вести по меньшей мере 30 человек

В результате обрушения шести домов из-за наводнения и продолжительного дождя в городе Аденау, расположенном в федеральной земле Рейнланд-Пфальц, пропавшими без вести числятся по меньшей мере 30 человек.
Информацию о минимум трех десятках пропавших без вести граждан предоставили утром в четверг, 15 июля, сотрудники телеканала SWR.
Согласно последним данным журналистов, еще 25 других домов в настоящий момент находятся под угрозой обрушения. Представитель местной полиции сообщил сотрудникам СМИ, что точное количество пропавших без вести из-за наводнения пока установить не удалось.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.