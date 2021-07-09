В Керчи во время наводнения утонуло более 700 автомобилей

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9 июля 2021, 17:30 Источник: Аргументы недели-Крым

В правительстве Крыма в связи с не предоставлением своевременно данных даже перенесли заседание по этому вопросу.

Сегодня должны были быть озвучены точные суммы ущерба, который Крыму причинило наводнение, однако со ссылкой на министра Дмитрия ШЕРЯКО появилось сообщение о переносе заседания на понедельник 12 июля – власти Керчи еще не завершили подсчет ущерба.

Напомним – только автомобилей в Керчи утонуло более 700 штук. Ущерб также нанесен жилому фонду и городским коммуникациям.

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