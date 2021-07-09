Аргументы Недели Общество 13+

В Керчи во время наводнения утонуло более 700 автомобилей

, 17:30 Источник: Аргументы недели-Крым

В Керчи во время наводнения утонуло более 700 автомобилей

В правительстве Крыма в связи с не предоставлением своевременно данных даже перенесли заседание по этому вопросу.

Сегодня должны были быть озвучены точные суммы ущерба, который Крыму причинило наводнение, однако со ссылкой на министра Дмитрия ШЕРЯКО появилось сообщение о переносе заседания на понедельник 12 июля – власти Керчи еще не завершили подсчет ущерба.

Напомним – только автомобилей в Керчи утонуло более 700 штук. Ущерб также нанесен жилому фонду и городским коммуникациям.

 

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

АОл

Политика

Источник URA.RU сообщил, что власти после выборов проведут серию отставок губернаторов

Источник сообщил, что власти после выборов проведут серию отставок губернаторов

Губернатор Орловской области коммунист Андрей Клычков и губернатор Тамбовской области единоросс Александр Никитин могут быть заменены после выборов осенью. Источник URA.RU сообщил, что к Клычкову и к Никитину есть вопросы у руководства страны.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Криминал

Общество

Происшествия