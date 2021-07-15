Avia.pro: американский ракетный эсминец Roosevelt движется в сторону российской Арктики

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15 июля 2021, 08:37 Источник: Аvia.pro

Американский ракетный эсминец Roosevelt, US Navy / globallookpress.com

Американский ракетный эсминец Roosevelt движется в сторону российской Арктики. Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах отечественной сетевой прессы.

Портал Avia.pro пишет, что некоторое время назад корабль Roosevelt был замечен огибающим северную часть Норвегии и двигающимся по направлению к арктическим территориям РФ. В процитированном материале отмечается, что причины появления боевого судна США в данном районе остаются неизвестными. Не исключено, что американское командование намерено задействовать Roosevelt в антироссийской провокации, указали авторы сайта.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, эксперт Владислав Шурыгин допустил, что Москва может развернуть свои военные объекты на Кубе в случае открытия баз Соединенных Штатов на украинской территории.

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