Avia.pro: американский ракетный эсминец Roosevelt движется в сторону российской Арктики

Американский ракетный эсминец Roosevelt движется в сторону российской Арктики. Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах отечественной сетевой прессы.
Портал Avia.pro пишет, что некоторое время назад корабль Roosevelt был замечен огибающим северную часть Норвегии и двигающимся по направлению к арктическим территориям РФ. В процитированном материале отмечается, что причины появления боевого судна США в данном районе остаются неизвестными. Не исключено, что американское командование намерено задействовать Roosevelt в антироссийской провокации, указали авторы сайта.
Как сообщалось ранее на текущей неделе, эксперт Владислав Шурыгин допустил, что Москва может развернуть свои военные объекты на Кубе в случае открытия баз Соединенных Штатов на украинской территории.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.