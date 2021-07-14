Аналитик Шурыгин: Россия может развернуть свои военные объекты на Кубе в случае появления баз США на Украине

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14 июля 2021, 18:57

Российские военные, MOD Russia / globallookpress.com

Российская Федерация может развернуть свои военные объекты на Кубе в случае появления баз Соединенных Штатов на Украине. Соответствующий вариант развития событий допустил отечественный аналитик Владислав Шурыгин.

Эксперт считает, что реален сценарий, при котором Москва откроет на кубинской территории свои военные объекты, если американцы разместят базы на Украине. Поэтому Вашингтон намерен «разобраться с Кубой», чтобы не допустить подобной ситуации, отметил процитированный «ПолитНавигатором» Шурыгин. Из его слов следует, что США собираются свергнуть власти островного государства, где сейчас идут массовые акции протеста, и привести к руководству страной зависимых от себя людей.

Ранее сегодня сообщалось, что украинский генерал Василий Вовк озвучил мнение, по которому Североатлантический альянс поможет Киеву «вернуть» Крымский полуостров, если отправит войска в Севастополь и Ялту.

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