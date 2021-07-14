Генерал СБУ Вовк: НАТО поможет Украине «вернуть» Крым, если отправит войска в Севастополь и Ялту
14 июля 2021, 16:23
Североатлантический альянс поможет Украине «вернуть» Крымский полуостров, если отправит свои войска в Севастополь и Ялту. Соответствующую точку зрения озвучил Василий Вовк, генерал Службы безопасности Украины.
Как отметил Вовк, НАТО каждый год проводит учения Sea Breeze, однако данные маневры ничуть не способствуют «освобождению» Крыма. По словам процитированного «ПолитНавигатором» генерала, западный блок окажет помощь Киеву в завладении полуостровом, если отправит войска в Севастополь и Ялту.
Силы альянса должны забрать «эту землю» у России, заявил Василий Вовк, говоря о Крыме.
Ранее сегодня сообщалось, что Игорь Гуськов, экс-начальник аппарата главы СБУ, высказал прогноз, согласно которому рано или поздно Москва введет свои армейские подразделения на украинскую территорию.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.