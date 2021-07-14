Генерал СБУ Вовк: НАТО поможет Украине «вернуть» Крым, если отправит войска в Севастополь и Ялту

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14 июля 2021, 16:23

Учения НАТО, U.S. Army / globallookpress.com

Североатлантический альянс поможет Украине «вернуть» Крымский полуостров, если отправит свои войска в Севастополь и Ялту. Соответствующую точку зрения озвучил Василий Вовк, генерал Службы безопасности Украины.

Как отметил Вовк, НАТО каждый год проводит учения Sea Breeze, однако данные маневры ничуть не способствуют «освобождению» Крыма. По словам процитированного «ПолитНавигатором» генерала, западный блок окажет помощь Киеву в завладении полуостровом, если отправит войска в Севастополь и Ялту.

Силы альянса должны забрать «эту землю» у России, заявил Василий Вовк, говоря о Крыме.

Ранее сегодня сообщалось, что Игорь Гуськов, экс-начальник аппарата главы СБУ, высказал прогноз, согласно которому рано или поздно Москва введет свои армейские подразделения на украинскую территорию.

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