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14 июля 2021, 18:32 Источник: «ПолитРоссия»

Британский эсминец Defender, Rob Powell / globallookpress.com

Инцидент с эсминцем Defender подпортил репутацию Великобритании в Черном море. Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах китайских СМИ.

Издание NetEase напоминает, что в конце июня границу Крымского полуострова нарушил корабль Defender. Данный маневр вынудил российские силы открыть предупредительный огонь по курсу движения судна. После этого Defender покинул территориальные воды РФ.

Авторы NetEase отметили, что попытка Лондона продемонстрировать свое превосходство обернулась провалом. В материале NetEase, пересказанном порталом «ПолитРоссия», указывается, что инцидент с эсминцем подпортил репутацию Великобритании в Черном море, страна стала объектом насмешек по всему миру.

Ранее в среду сообщалось, что украинский генерал Василий Вовк высказал точку зрения, согласно которой НАТО поможет Киеву «вернуть» Крым, если отправит войска в Севастополь и Ялту.

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