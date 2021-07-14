Издание EU Reporter: маневры НАТО в Черном море могут привести к войне с Россией

Маневры Североатлантического альянса в Черном море могут привести к военному конфликту с Российской Федерацией. Такой вариант развития событий допускается в материале, размещенном на страницах бельгийских СМИ.
Издание EU Reporter пишет, что на Украине несколько дней завершились учения НАТО Sea Breeze 2021, которые стали самими крупными за все время их проведения. К тренировке привлекли, в частности, порядка пяти тысяч военнослужащих, 32 корабля, 40 самолетов.
Сценарий Sea Breeze 2021 имитировал многонациональную миссию по стабилизации ситуации на Украине и противостоянию формированиям, которые поддерживает соседнее государство. Не скрывалось, что под ним подразумевалась Россия, отметило бельгийское издание.
Как констатировали журналисты, после окончания учений в НАТО заявили, что не уйдут из Черного моря. Намерения блока подтвердились отправкой в акваторию новых кораблей.
Маневры альянса в обозначенном регионе являются опасной игрой, которая может спровоцировать войну с РФ, указывается в публикации EU Reporter, пересказанной порталом «ПолитРоссия».
Ранее сегодня ресурс Avia.pro сообщил, что Болгария и другие страны НАТО отработали условную атаку на Крымский полуостров.
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