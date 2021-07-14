Подозреваемый в убийстве президента Гаити был информатором ведомства США

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14 июля 2021, 10:35 Источник: ТАСС

флаг Гаити, фото: pixabay.com

Американское управление по борьбе с распространением наркотиков (DEA) сообщило, что один из подозреваемых в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза был информатором этого ведомства.

«Временами один из подозреваемых в убийстве гаитянского президента Жовенеля Моиза был конфиденциальным источником DEA»,- пояснил официальный представитель ведомства.

По его словам, сотрудник DEA, курирующий Гаити, призвал информатора сдаться местным властям, а также совместно с представителем Госдепартамента США предоставил гаитянскому правительству данные, которые поспособствовали аресту подозреваемого. Он добавил, что управление находится в курсе сообщений о том, что убийцы президента кричали во время нападения «DEA». Однако они не действовали от лица ведомства, пояснил собеседник.

Ранее сообщалось, что вдова президента Гаити Мартин Моиз сделала первое заявление после нападения и гибели мужа.

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