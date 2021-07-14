Аргументы Недели В мире 13+

Подозреваемый в убийстве президента Гаити был информатором ведомства США

, 10:35 Источник: ТАСС

Подозреваемый в убийстве президента Гаити был информатором ведомства США
флаг Гаити, фото: pixabay.com

Американское управление по борьбе с распространением наркотиков (DEA) сообщило, что один из подозреваемых в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза был информатором этого ведомства.

«Временами один из подозреваемых в убийстве гаитянского президента Жовенеля Моиза был конфиденциальным источником DEA»,- пояснил официальный представитель ведомства.

По его словам, сотрудник DEA, курирующий Гаити, призвал информатора сдаться местным властям, а также совместно с представителем Госдепартамента США предоставил гаитянскому правительству данные, которые поспособствовали аресту подозреваемого. Он добавил, что управление находится в курсе сообщений о том, что убийцы президента кричали во время нападения «DEA». Однако они не действовали от лица ведомства, пояснил собеседник.

Ранее сообщалось, что вдова президента Гаити Мартин Моиз сделала первое заявление после нападения и гибели мужа. 

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

БА

В мире

Россия занимает четвертое место в списке ВОЗ по числу заболеваний коронавирусом

Россия занимает четвертое место в списке ВОЗ по числу заболеваний коронавирусом

Согласно статистике, опубликованной на официальном сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Россия находится на четвёртом месте по числу заражении новой коронавирусной инфекцией.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью