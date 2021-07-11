Вдова президента Гаити в первом после нападения интервью назвала причины убийства супруга

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11 июля 2021, 11:27

Вдова президента Гаити и Жовенель Моиз, фото из соцсети

Вдова президента Гаити Жовенеля Моиза Мартин Моиз сделала первое заявление после нападения и гибели мужа. 47-летняя Мартин Моиз в ночь на 7 июля подверглась нападению вместе с мужем в президентской резиденции.

Президент был убит, первая леди ранена. Мартин Моиз перевезли из Гаити на лечение в США. Вдова Жовенеля Моиза рассказала, что президента застрелили наёмники, он был ранен почти мгновенно. На него напали, чтобы помешать ему провести выборы и реализовать ряд проектов.

«Наёмники убили президента, другие наёмники хотят убить его мечту и его видение страны», — сказала Моиз.

Американцы гаитянского происхождения – Джеймс Солаж и Жозеф Венсан, задержанные в Гаити по делу об убийстве президента страны Жовенеля Моиза, на допросе заявили, что перед наемниками не ставилась цель убить главу государства.

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