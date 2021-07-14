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Россия занимает четвертое место в списке ВОЗ по числу заболеваний коронавирусом

, 08:32

Россия занимает четвертое место в списке ВОЗ по числу заболеваний коронавирусом
статистика, фото: vk.com/covid2019_official

Согласно статистике, опубликованной на официальном сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Россия находится на четвёртом месте по числу заражении новой коронавирусной инфекцией.

На первом месте расположены США - более 33,5 миллиона случаев. Далее идет Индия - более 30,9 миллиона, Бразилия - более 19 миллионов и Франция – более 5 миллионов. Отмечается, что Россия заняла четвертое место 7 июля. Сейчас в России зарегистрировано 5 833 175 зараженных коронавирусом.

При этом, по данным Университета Джонса Хопкинса, Россия продолжает оставаться на пятом месте по числу заражений, наибольшее число случаев зафиксировано в США, Индии и Бразилии.

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В мире

Россия занимает четвертое место в списке ВОЗ по числу заболеваний коронавирусом

Россия занимает четвертое место в списке ВОЗ по числу заболеваний коронавирусом

Согласно статистике, опубликованной на официальном сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Россия находится на четвёртом месте по числу заражении новой коронавирусной инфекцией.

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