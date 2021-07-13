В Турции количество случаев заражения штаммом коронавируса «дельта» возросло за неделю почти втрое

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13 июля 2021, 12:56 Источник: РИА "Новости"

анализ крови, pixabay.com

В Турции количество случаев заражения штаммом коронавируса нового типа "дельта" за последнюю неделю возросло почти втрое и достигло 750. Об этом сообщил глава минздрава республики Фахреттин Коджа.

Число случаев заражения штаммом "дельта" в Турции за семь дней увеличилось с 286 до 750 в 36 провинциях страны. Фахреттин Коджа заметил, что роста случаев заболевания вариантом "дельта плюс" не выявлено.

Министр здравоохранения Турции, отвечая на вопрос о возможном введении обязательной вакцинации, сообщил что в настоящий момент о принудительной прививке речь не идет. "Мы предпочитаем метод убеждения", – заключил глава ведомства.

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