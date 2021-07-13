В РФПИ ожидают одобрения

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13 июля 2021, 12:32 Источник: India Today

вакцина "Спутник V", Saman Abesiriwardana/Keystone Press Agency

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что РФПИ ожидает одобрения российской вакцины против коронавируса "Спутник V" Всемирной организацией здравоохранения осенью.

Соответствующую информацию Кирилл Дмитриев предоставил во вторник, 13 июля, в эфире канала India Today.

В РФПИ ожидают, что ВОЗ одобрит российскую вакцину против COVID-19 "Спутник V" в сентябре или октябре текущего года, но подчеркивают, что все зависит от организации.

Уточняется, что в настоящий момент ведутся все необходимые процессы, которые касаются инспекции со стороны ВОЗ.

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