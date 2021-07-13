Asia Times: американская система ПРО пока беззащитна перед российскими гиперзвуковыми «Авангардами»

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13 июля 2021, 11:18 Источник: «ПолитРоссия»

Объект американской системы ПРО, Lin Huifen / globallookpress.com

Система противоракетной обороны (ПРО) Соединенных Штатов пока беззащитна перед российскими гиперзвуковыми «Авангардами», развивающими скорость до 28 Махов. На данное обстоятельство указывается в материале, размещенном на страницах зарубежных СМИ.

Как констатирует издание Asia Times, если сбивать баллистические ракеты сложно, то гиперзвуковые управляемые боевые блоки «Авангард» и вовсе в настоящий момент невозможно. Отмечается, что эксперты сравнивают перехват гиперзвукового оружия с попаданием пули в пулю, которая способна уворачиваться.

В публикации издания, пересказанной журналистами портала «ПолитРоссия», говорится, что Москва нащупала ахиллесову пяту американской системы ПРО. Пока она беззащитна перед «Авангардами», пишет Asia Times.

Ранее сегодня сообщалось, что китайский сайт Sohu высказал прогноз, согласно которому Россия примет «жесткие ответные меры» в случае размещения ракет США на японской территории.

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