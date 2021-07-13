Sohu: Россия примет «жесткие ответные меры» в случае размещения ракет США в Японии

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13 июля 2021, 10:44 Источник: «ПолитРоссия»

Вид на Московский Кремль, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Российская Федерация примет «жесткие ответные меры» в случае размещения Соединенными Штатами своих ракет на японской территории. Соответствующий прогноз высказан в материале, появившемся в китайском сегменте интернета.

Портал Sohu пишет, что выход из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности дал Вашингтону возможность строить планы по крупномасштабному развертыванию подобного оружия в разных регионах мира. Одним из них может стать Япония.

Ресурс отмечает, что американские власти рассматривают восточноазиатскую страну в качестве наиболее удобного плацдарма для размещения ракет средней дальности. Констатируется, что такой шаг создаст угрозу для РФ.

В публикации китайского сайта, пересказанной журналистами издания «ПолитРоссия», говорится, что Москва примет «жесткие ответные меры» в случае появления ракет США в Японии. Должен решительно отреагировать на действия Вашингтона и Пекин, указали в Sohu.

Ранее сегодня сообщалось, что портал Sina назвал модернизацию ВМФ России «грозным сигналом внешнему миру» о возрождении флота страны.

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