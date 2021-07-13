Портал Sina назвал модернизацию ВМФ России «грозным сигналом внешнему миру» о возрождении флота страны

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13 июля 2021, 10:13 Источник: «ПолитРоссия»

Российские корабли, MOD Russia / globallookpress.com

Модернизация российского ВМФ является «грозным сигналом внешнему миру» о возрождении флота страны. Об этом говорится в материале, размещенном в китайском интернет-сегменте.

Сайт Sina пишет, что необходимость противостоять давлению Соединенных Штатов и их союзников послужила импульсом для развития военно-морских сил РФ. Особое внимание уделяется их подводной составляющей, констатирует портал. В конце прошлого месяца впервые вышла в море субмарина «Белгород», носитель ядерных аппаратов «Посейдон». Москва строит подлодки нового поколения проекта «Ясень-М», а также передовые подводные ракетоносцы проектов «Борей» и «Борей-А».

В публикации китайского ресурса, пересказанной авторами издания «ПолитРоссия», указывается на то, что обновляется и надводный флот РФ. В частности, строятся тяжелые фрегаты (корабли проекта 22350 типа «Адмирал Горшков») и корветы (патрульные суда проекта 22160 типа «Василий Быков»).

Модернизация ВМФ России является «грозным сигналом внешнему миру» о возрождении флота страны, отмечает Sina.

Как сообщалось ранее во вторник, американский сайт 19FortyFive написал, что российская пушка «Малка» «бросает в пот армию США».

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