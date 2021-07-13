Американский сайт 19FortyFive: российская пушка «Малка» «бросает в пот армию США»

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13 июля 2021, 08:59 Источник: «ПолитРоссия»

Самоходная пушка «Малка», MOD Russia / globallookpress.com

Российская самоходная пушка «Малка» «бросает в пот армию США». Об этом говорится в материале, размещенном в американском сегменте интернета.

Портал 19FortyFive констатирует, что «Малка» считается одной из самых мощных артиллерийских самоходных установок в мире. Один выстрел из этого оружия способен снести целое здание.

Пушка предназначена для поражения стратегически важных объектов противника, ликвидации оборонительных сооружений, которые находятся за линией фронта. «Малка» способна атаковать осколочно-фугасными и ядерными снарядами.

Как пишет сайт, боевые характеристики российской артиллерийской установки «действительно впечатляют», несмотря на то, что пока она не принимала участия в реальных сражениях. «Малка» «бросает в пот армию США», отмечается в публикации 19FortyFive, пересказанной журналистами издания «ПолитРоссия».

Ранее во вторник ресурс Avia.pro указал на то, что в случае силовой смены власти на Кубе Москва потеряет возможность размещения на острове ракет, способных угрожать Соединенным Штатам.

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