Avia.pro: в случае силовой смены власти на Кубе Россия потеряет возможность размещения на острове ракет, способных угрожать США

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13 июля 2021, 08:35 Источник: Аvia.pro

Российский военный, MOD Russia / globallookpress.com

В случае силовой смены власти на Кубе Российская Федерация потеряет возможность размещения на острове своих ракет, способных угрожать Соединенным Штатам. На это указывается в публикации, появившейся на страницах отечественной сетевой прессы.

Некоторое время назад на Кубе впервые за много лет вспыхнули массовые протесты против правящей Коммунистической партии, в стране введен режим чрезвычайного положения. На фоне акций в Гавану были переброшены войска.

Портал Avia.pro пишет, что до момента начала протестов территория Кубы, чье нынешнее руководство связывают партнерские отношения с Москвой, считалась «едва ли не идеальным местом» для развертывания Россией своих ракет, способных нанести удары по США. В случае силовой смены власти на острове РФ потеряет возможность размещения там вооружений, угрожающих американцам, отмечается в процитированном материале.

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