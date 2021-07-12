Президент Кубы Диас-Канель признал, что некоторых жителей не устраивает ситуация в стране

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12 июля 2021, 10:53 Источник: РИА Новости

pixabay.com

Кубинский лидер Мигель Диас-Канель согласился с тем, что некоторых жителей не устраивает текущая ситуация в стране. Об этом он заявил в муниципалитете Сан-Антонио-де-лос-Баньос, когда беседовал со своими сторонниками на улице.

Отметим, что некоторое время назад кубинцы в самых разных городах вышли на улицы, чтобы тем самым выразить поддержку Диас-Канелю. При этом в воскресенье в стране наблюдались протестные акции. Соответствующие видео стали размещать в социальных сетях. Их участниками оказались тысячи.

Собравшиеся призывали решить проблемы в социальной сфере, а также “провести свободные выборы” на Кубе. Люди вышли на улицы с требованиями в 8 городах страны. Речь идет в том числе о Гаване. Между недовольными ситуацией в стране и поддерживающими правительство отмечались столкновения.

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