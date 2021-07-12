Меркель сообщила, что Германия намерена выделить Украине 1,5 миллиона доз вакцины против COVID-19

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12 июля 2021, 20:50 Источник: РИА "Новости"

канцлер ФРГ Ангела Меркель, Bernd von Jutrczenka/dpa

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила вечером в понедельник, 12 июля, что руководство Германии намерено выделить украинской стороне полтора миллиона доз вакцины против коронавируса нового типа.

Перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским Ангела Меркель отметила, что Германия в настоящий момент может обещать украинской стороне поставку 1,5 миллиона доз вакцины против COVID-19 в рамках борьбы с пандемией коронавируса.

"Это первый шаг", – уточнила сегодня канцлер ФРГ.

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