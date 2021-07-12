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В ВОЗ спрогнозировали скорую доминацию штамма коронавируса «дельта» в мире

, 19:42 Источник: РИА "Новости"

В ВОЗ спрогнозировали скорую доминацию штамма коронавируса «дельта» в мире
COVID-19, pixabay.com

Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове заявила, что в ближайшее время штамм "дельта" может стать доминирующим вариантом коронавируса нового типа в мире.

Мария Ван Керкхове заметила, что к настоящему моменту вариант COVID-19 "дельта" выявлен более чем в 140 странах мира. 

Во Всемирной организации здравоохранения уточнили 12 июля, что у вышеуказанного штамма повышенный уровень заразности. Именно поэтому эксперты ожидают, что "дельта" станет доминирующим вариантом коронавируса нового типа на планете.

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