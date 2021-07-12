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В Швейцарии выявили три случая заражения штаммом коронавируса типа «лямбда»

, 17:23 Источник: РИА "Новости"

В Швейцарии выявили три случая заражения штаммом коронавируса типа «лямбда»
COVID-19, pixabay.com

В Федеральном офисе общественного здравоохранения Швейцарии заявили, что на территории страны к настоящему моменту зарегистрировали три случая заражения штаммом коронавируса нового типа "лямбда".

В ведомстве подчеркнули, что данными о том, откуда в Швейцарию был завезен новый вариант COVID-19, власти пока не располагают.

Напомним, ранее Всемирная организация здравоохранения занесла штамм коронавируса нового типа "лямбда" в список представляющих интерес. По информации ВОЗ, данный вариант заболевания впервые был зарегистрирован на территории Перу.

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