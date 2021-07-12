ВОЗ заявила об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире

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12 июля 2021, 19:09 Источник: РИА "Новости"

анализ крови, pixabay.com

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус в ходе брифинга в понедельник, 12 июля, заявил, что заболеваемость коронавирусом в мире растет четвертую неделю подряд.

В ВОЗ также добавили, что после десяти недель спада в мире выросла смертность от коронавирусной инфекции.

Тедрос Адханом Гебрейесус заметил, что в настоящий момент мир переживает обострение ситуации с COVID-19. Генеральный директор организации уточнил, что это несет большую угрозу не только для жизни людей в разных странах, но и для мировой экономики.

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