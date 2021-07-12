Политолог Уралов заявил, что открытие авиарейсов из Минска в Крым не приведет к «сверхэффекту»

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12 июля 2021, 16:30 Источник: Свободная пресса

Ласточкино гнездо, pixabay.com

Политолог Семен Уралов в рамках разговора с журналистами в понедельник заявил, что в случае открытия полетов из Белоруссии в Крым не стоит ожидать никакого эффекта за исключением "имиджевого".

Ранее глава МИД Белоруссии Владимир Макей сообщил, что Минск должен учитывать экономический аспект и возможные санкции, которые могут быть введены после открытия рейсов в Крым в отношении белорусской стороны.

Семен Уралов в беседе со "Свободной прессой" заметил, что если на полуостров будут летать белорусские авиакомпании — это одно дело, однако России интереснее было бы создать крымскую авиакомпанию, которая перевозила бы пассажиров в в столицу Белоруссии. Кроме того, речь может идти о крымско-белорусской компании. Эксперт обратил внимание на то, что Минск не такой уж большой город, а Белоруссия – небольшая страна. "Это как наш Санкт-Петербург и Ленинградская область, а поэтому сверхэффекта для нас не будет", – уточнил Уралов.

Политолог добавил, что для Белоруссии также на первом плане находятся экономические выгоды: власти задаются вопросами, сколько они смогут заработать, а также будут ли стране компенсированы потенциальные издержки.

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