Представитель Крыма Чегринец перечислил варианты открытия прямых авиарейсов между Минском и Симферополем

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12 июля 2021, 14:28 Источник: РИА Новости

аэропорт в Крыму, фото: vk.com/sip.airport/ globallookpress.com

Глава региональной национально-культурной автономии «Белорусы Крыма» Роман Чегринец прокомментировал возможность открытия прямых рейсов из Минска в Симферополь. По его словам, существует несколько способов запустить данный процесс.

«На мой взгляд, Белоруссии уже поздно бояться новых санкций. Практически все возможные санкции давно введены. Если белорусская сторона опасается подставить под санкции свою авиакомпанию "Белавиа", то можно отдать рейс Минск - Симферополь другой компании из числа российских, которые и так летают в Крым, или возможно создать новую авиакомпанию специально для полетов из Крыма»,- пояснил он.

Чегринец считает, что в данном вопросе стоит политика. Он отметил, что если Минск даст разрешение на полеты, «то возможность найдется». Представитель Крыма добавил, что сейчас «мяч на стороне республики Беларусь».

Ранее глава МИД Белоруссии Владимир Макей оценил возможность открытия прямого авиасообщения с Крымом.

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