Талибы попросили российские власти исключить движение из санкционных списков

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12 июля 2021, 13:38 Источник: URA.RU

военные, фото: Sananullah Seiam/XinHua/ globallookpress.com

Представитель политофиса движения «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация) в Дохе Сухейль Шахин заявил, что на встрече с российской стороной в Москве обсуждался вопрос исключения движения из санкционного списка.

«Мы просили российские власти об исключении из санкционного списка (СБ ООН)»,- высказал он.

Однако спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов сообщил, что пока нет условий для исключения талибов из санкционных списков. По его словам, запуск процедуры возможен только в ходе содержательных переговоров между афганскими сторонами – «при утверждении ясной и четкой повестки дня».

Напомним, что талибы посетили Москву c 8 по 9 июля и провели встречу со спецпредставителем президента РФ по Афганистану, директором второго департамента Азии МИД России Замиром Кабуловым.

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