Совет ЕС продлил на полгода введенные в 2014 году против России санкции

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12 июля 2021, 12:46 Источник: ТАСС

флаг ЕС, фото: pixabay.com

Европейский союз продлил на полгода экономические секторальные санкции против России. Соответствующее заявление в понедельник, 12 июля, распространил Совет Евросоюза.

«Совет ЕС принял сегодня решение продлить еще на шесть месяцев - до 31 января 2022 года - санкции, нацеленные на конкретные сектора экономики России», - пояснили в ведомстве.

Отмечается, что данное решение принято на основе оценки «имплементации минских договоренностей» на заседании Европейского совета саммита ЕС 24-25 июня. В Совете ЕС уточнили, что санкции были введены в 2014 году в ответ на действия России, дестабилизирующие ситуацию на востоке Украины.

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов прокомментировал решение Министерства торговли США внести трех российских юридических лиц и трех физических лиц в «черный список» под предлогом защиты национальных интересов страны.

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