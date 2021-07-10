Посол РФ в США Антонов назвал внесение российских предприятий в «черный список» «очередным конфронтационным шагом»

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10 июля 2021, 09:29

Анатолий Антонов, фото: MFA Russia/globallookpress.com

Посол РФ в США Анатолий Антонов прокомментировал решение Министерства торговли США внести трех российских юридических лиц и трех физических лиц в «черный список» под предлогом защиты национальных интересов страны.

«… американская сторона вновь не представила никакой конкретики относительно того, какие именно нарушения были выявлены. Использовала уже набившее оскомину "likely", говоря, что наши компании, вероятно, закупали в США электронные компоненты для неких российских военных программ»,- написал он в Facebook.

Антонов отметил, что такой подход «не выдерживает критики». По его словам, решения Минторга «в корне контрастируют» с заявлениями американской стороны в Женеве о необходимости нормализации двусторонних отношений. Он добавил, что данные действия представляют собой «очередной конфронтационный шаг в рамках целенаправленных усилий США по ограничению доступа отечественных предприятий к высокоточным технологиям из-за рубежа».

Напомним, что в «черный список» попали «Тесон» (OOO Teson), группа компаний «Радиант» (Radiant Group of Companies) и «Трейд-компонент» (ООО Trade Component)

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