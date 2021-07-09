Аргументы Недели В мире 13+

Минторг США внес в «черный список» три юридических лица из РФ

, 17:20

Минторг США внес в «черный список» три юридических лица из РФ
флаг США, фото: pixabay.com

В пятницу, 9 июля, Министерство торговли США внесло в «черный список» свыше 30 иностранных компаний, а также связанные с ними физические лица. Соответствующий документ опубликован в электронной базе Федерального реестра - сборника документов американского правительства.

Отмечается, что в список попали российские юридические лица: «Тесон» (OOO Teson), группа компаний «Радиант» (Radiant Group of Companies) и «Трейд-компонент» (ООО Trade Component), а также три физических лица. По данным американских властей, такое решение принято из-за их попыток «закупить товары для деятельности, противоречащей интересам нацбезопасности и внешней политики США». В документе говорится, что эти компании «участвуют в закупках электронных компонентов американского происхождения, вероятно для реализации российских военных программ».

Кроме того, Вашингтон внес в «черный список» более 10 компаний из КНР и организации, базирующиеся или имеющие представительства в Иране, Канаде, Пакистане, Нидерландах, Турции, ОАЭ, Великобритании и других странах.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

БА

Политика

Источник URA.RU сообщил, что власти после выборов проведут серию отставок губернаторов

Источник сообщил, что власти после выборов проведут серию отставок губернаторов

Губернатор Орловской области коммунист Андрей Клычков и губернатор Тамбовской области единоросс Александр Никитин могут быть заменены после выборов осенью. Источник URA.RU сообщил, что к Клычкову и к Никитину есть вопросы у руководства страны.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Криминал

Общество

Происшествия