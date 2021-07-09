Минторг США внес в «черный список» три юридических лица из РФ

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9 июля 2021, 17:20

флаг США, фото: pixabay.com

В пятницу, 9 июля, Министерство торговли США внесло в «черный список» свыше 30 иностранных компаний, а также связанные с ними физические лица. Соответствующий документ опубликован в электронной базе Федерального реестра - сборника документов американского правительства.

Отмечается, что в список попали российские юридические лица: «Тесон» (OOO Teson), группа компаний «Радиант» (Radiant Group of Companies) и «Трейд-компонент» (ООО Trade Component), а также три физических лица. По данным американских властей, такое решение принято из-за их попыток «закупить товары для деятельности, противоречащей интересам нацбезопасности и внешней политики США». В документе говорится, что эти компании «участвуют в закупках электронных компонентов американского происхождения, вероятно для реализации российских военных программ».

Кроме того, Вашингтон внес в «черный список» более 10 компаний из КНР и организации, базирующиеся или имеющие представительства в Иране, Канаде, Пакистане, Нидерландах, Турции, ОАЭ, Великобритании и других странах.

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