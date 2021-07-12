Глава МИД Белоруссии объяснил закрытие границы с Украиной «противодействием организованной преступности»

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей прокомментировал заявление президента Александра Лукашенко о том, что погранвойскам поручено полностью перекрыть границу с Украиной. По его словам, для туристов и обычных граждан все открыто.
«То, что было сказано, что мы закрываем границы, означает, что, с учётом вот тех событий, которые имели место последние дни ... всё это заставляет нас более пристально смотреть на охрану наших границ»,- пояснил он RT.
Макей отметил, что закрытие границ не говорит о существовании каких-то препятствий для бизнеса, для туризма или для перемещения обычных граждан. Однако Белоруссия обязана принять жесткие меры в рамках противодействия организованной преступности, попыток организовать в стране террористические акты, добавил дипломат.
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