В Киеве заявили, что Украина не поставляла оружие в Белоруссию

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2 июля 2021, 20:35 Источник: РИА Новости

pixabay.com

До настоящего момента украинское руководство не получало от официального Минска каких-либо уведомлений о том, что Белоруссия закрывает границу с Украиной. Такое заявление сегодня, второго июля, сделал Олег Николенко, являющийся пресс-секретарем украинского МИД.

Отметим, что ранее белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил о полном перекрытии границы с соседней страной, поручив эту задачу пограничным войскам. Он обвинил Украину в том, что оттуда в его государство ввозят массу оружия.

По словам Николенко, украинская сторона не занимается поставками оружия на белорусскую территорию. Он заявил, что Киев ни разу не вмешивался во внутренние дела своего соседа. Он назвал заявления Минска абсурдными, а украинский народ дружественным для граждан Белоруссии.

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