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Avia.pro: США направили с провокационными целями два военных самолета к границам Крыма

, 18:31 Источник: Аvia.pro

Avia.pro: США направили с провокационными целями два военных самолета к границам Крыма
Самолет, US Navy / globallookpress.com

Соединенные Штаты направили с провокационными целями два военных самолета к границам Крымского полуострова. Об этом говорится в публикации отечественных интернет-СМИ.

Портал Avia.pro пишет, что «США продолжили создавать провокации рядом с российскими границами, направив к Крыму два военных самолета» - P-3 Orion и CL-600 ARTEMIS. В процитированном материале указывается на то, что первая машина приближалась к воздушному пространству РФ «на критическое расстояние».

Авторы ресурса высказали предположение, согласно которому маневры американской авиации могут быть связаны со сбором информации о средствах ПВО, развернутых в Крыму.

Как сообщалось ранее в воскресенье, китайский сайт Baijiahao написал, что ракетоносец Ту-160 получит способность нанести удар по Аляске, не заходя в зону ПВО Штатов.

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