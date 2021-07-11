Baijiahao: российский ракетоносец Ту-160 получит способность нанести удар по Аляске, не заходя в зону ПВО США

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11 июля 2021, 17:58 Источник: «ПолитРоссия»

Стратегический бомбардировщик Ту-160, UAC / globallookpress.com

Российский ракетоносец Ту-160 получит способность нанести удар по Аляске, не заходя в зону ПВО Соединенных Штатов. На это указывается в материале, размещенном в китайском сегменте интернета.

Портал Baijiahao пишет, что некоторое время назад Москва в рамках плановых тактических учений направила два Ту-160 на Чукотку, которая имеет морскую границу с США.

Сайт отмечает, что РФ разрабатывает гиперзвуковые ракеты дальнего радиуса действия, которыми в будущем должны будут оснастить бомбардировщики. Ожидается, что скорость полета данных снарядов достигнет более 10 Махов, дальность – свыше 1 500 километров. Таким образом, Ту-160 получит способность нанести удар по Аляске, не заходя в зону ПВО Штатов, говорится в публикации китайского ресурса, которую пересказали авторы «ПолитРоссии».

Как сообщалось ранее сегодня, портал Sohu поведал о том, что российский истребитель вынудил отступить итальянский F-35, преследовавший самолет Ан-12 над Балтийским морем.

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