Sohu: российский истребитель вынудил отступить итальянский F-35, преследовавший Ан-12 над Балтикой

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11 июля 2021, 15:36 Источник: «ПолитРоссия»

Самолет ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Российский истребитель вынудил отступить итальянский F-35, преследовавший транспортный самолет Ан-12 над Балтийским морем. Об этом говорится в материале, размещенном в китайском сегменте интернета.

Сайт Sohu пишет, что некоторое время назад российский Ан-12 столкнулся в небе над Балтикой с преследованием со стороны истребителя пятого поколения F-35, состоящего на вооружении ВВС Италии. Самолет НАТО подошел к транспортнику и приготовился к его перехвату, однако данное действие не было осуществлено из-за появившегося Су-30. Он серией маневров вынудил оппонента отступить. F-35 пришлось сменить курс, отмечается в публикации китайского портала, которую пересказали журналисты издания «ПолитРоссия».

Как сообщалось ранее сегодня, украинский эксперт Михаил Самусь заявил о том, что Великобритания готова к военному конфликту с Россией на море.

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