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11 июля 2021, 15:10

Корабль, Joerg Waterstraat/SULUPRESS.DE / globallookpress.com

Великобритания, чей эсминец Defender в конце июня нарушил границы Крымского полуострова, готова к военному конфликту с Российской Федерацией на море. На это указал украинский аналитик Михаил Самусь.

Эксперт, комментируя для журналистов ситуацию, сложившуюся в Черноморском регионе, отметил, что РФ способна «атаковать» корабль страны, входящей в Североатлантический альянс. По словам Самуся, это возможно в отношении судна того государства, которое, в отличие от Великобритании, не готово к военному противостоянию с Москвой.

Киевские политики и представители экспертного сообщества регулярно заявляют об «агрессивных» намерениях РФ. Москва подобные утверждения опровергает, указывая на их бездоказательность.

Как сообщалось ранее в воскресенье, финский политолог Йохан Бекман спрогнозировал, что НАТО может пойти на террористическую провокацию в Крыму после инцидента с эсминцем Defender.

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