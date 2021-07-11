Финский политолог Бекман: НАТО может пойти на террористическую провокацию в Крыму после инцидента с эсминцем Defender

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11 июля 2021, 11:26

Аэрофотоснимок Ялты, Serguei Fomine / globallookpress.com

Североатлантический альянс может пойти на террористическую провокацию в Крыму после инцидента с британским эсминцем Defender. Об этом заявил Йохан Бекман, политолог из Финляндии.

В конце июня границу Крыма нарушил корабль Defender, что вынудило российские силы открыть предупредительный огонь по курсу движения судна. По словам Бекмана, после этого происшествия НАТО может устроить уже террористическую провокацию на полуострове.

Процитированный «ПолитНавигатором» эксперт отметил, что в западных СМИ в настоящий момент наблюдается «масштабная антироссийская истерия». Как рассказал Йохан Бекман, жителям Европы внушается, «что в Крыму якобы кровавый военный конфликт». Подобная информационная кампания, вероятно, свидетельствует о том, что НАТО готовится к вооруженному противостоянию, полагает аналитик.

Ранее в воскресенье сообщалось, что украинский журналист Дмитрий Гордон заявил о вине Франции и Германии в «сдаче» Крыма России в 2014 году.

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