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11 июля 2021, 09:35 Источник: «ПолитРоссия»

Российский ракетный комплекс, MOD Russia / globallookpress.com

Мир может избежать ядерной войны с помощью расширенного договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ). Об этом говорится в материале, размещенном на страницах американских СМИ.

Издание The Hill выступило за то, чтобы на смену соглашению СНВ-III, действие которого завершается в 2026 году, пришел расширенный договор, который следует подписать всем странам, обладающим средствами массового поражения. Отмечается, что в документе нужно, в частности, прописать ограничения на ядерное оружие средней дальности. Также в СНВ надо включить новое российское супероружие вроде подводных беспилотников «Посейдон», полагает The Hill.

С помощью расширенного договора СНВ мир может избежать ядерной войны, указывается в публикации американского издания, пересказанной сайтом «ПолитРоссия».

Ранее на текущей неделе сообщалось, что эксперт Виктор Литовкин дал прогноз по поводу ответа РФ в случае ракетной атаки Соединенных Штатов по Москве.

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