Отставной полковник Литовкин об ответе России в случае ракетной атаки США по Москве: «От противника мокрого места не останется»

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10 июля 2021, 19:31 Источник: «ПолитРоссия»

Военные учения, MOD Russia / globallookpress.com

Отечественный военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин дал прогноз по поводу ответа России в случае ракетной атаки Соединенных Штатов по Москве. Ранее на Западе заявляли, что разрабатываемая американцами гиперзвуковая крылатая ракета AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW) будет способна нанести удар по столице РФ менее чем за двадцать минут с момента запуска.

Литовкин констатировал, что Москва надежно прикрыта комплексами ПВО. Если снаряды США все-таки долетят до города, РФ применит свое «оружие возмездия», отметил аналитик. «От противника мокрого места не останется», - предсказал результат ответного российского удара Виктор Литовкин.

Как сообщалось ранее в субботу, американский полковник в отставке Марк Ганцингер предсказал, что Североатлантический альянс ждет поражение в случае войны с Россией и КНР.

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