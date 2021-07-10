Отставной полковник США Марк Ганцингер: НАТО ждет поражение в случае войны с Россией и Китаем

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10 июля 2021, 16:42

Учения НАТО, U.S. Army / globallookpress.com

Североатлантический альянс ждет поражение в случае военного конфликта с Российской Федерацией и Китаем. С соответствующим прогнозом выступил отставной полковник ВВС Соединенных Штатов Марк Ганцингер.

Ганцингер указал на страницах Defense News на то, что США, являющиеся главной военной силой НАТО, выбрали неправильный курс развития своей армии. Американское командование сокращает численность личного состава, делая ставку на увеличение боеспособности за счет внедрения современных технологий. Реализация подобной стратегии привела к тому, что на данный момент Штатам не хватит сил для отражения нападения равного себе соперника на дальних подступах, сдерживания ядерного удара и защиты территории государства, отметил офицер в отставке.

Если разговорится вооруженный конфликт с Россией и Китаем, НАТО во главе с Вашингтоном проиграет, предсказал Марк Ганцингер.

Ранее сегодня сообщалось, что таблоид The Sun предупредил об угрозе Третьей мировой из-за субмарин РФ на Балтике и американского десантного корабля в Черном море.

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