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Таблоид The Sun предупредил об угрозе Третьей мировой из-за подлодок России на Балтике и десантного корабля США в Черном море

, 15:32

Таблоид The Sun предупредил об угрозе Третьей мировой из-за подлодок России на Балтике и десантного корабля США в Черном море
Российские подводные лодки, MOD Russia / globallookpress.com

На страницах британских СМИ разместили материал, в котором предупреждается об угрозе Третьей мировой войны из-за российских подлодок на Балтике и десантного корабля Соединенных Штатов в Черном море.

Таблоид The Sun пишет, что некоторое время назад был зафиксирован вход в Балтийское море российской атомной субмарины проекта 949А «Антей», вооруженной крылатыми ракетами. Также на Балтике появились еще две подлодки РФ.

Параллельно американское командование объявило о проходе в Черное море десантного корабля Yuma.

The Sun отмечает, что в связи с данными шагами Москвы и Вашингтона «следует опасаться Третьей мировой».

Издание напомнило, что в конце июня в Черноморском регионе произошел инцидент с британским эсминцем Defender, который вошел в воды Крыма. Российские военные были вынуждены открыть предупредительный огонь по курсу движения судна.

Ранее на текущей неделе на фоне растущей напряженности РФ поднимала в небо над Черным морем истребители Су-30 после того, как там был замечен американский разведывательный самолет Boeing P-8 Poseidon.

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