Национальный центр управления обороной РФ сообщил о заходе в Чёрное море греческого ракетного катера

В акваторию Черного моря зашел принадлежащий греческим ВМС ракетный катер “Даниолос”. Данная информация поступила от Национального центра управления обороной РФ.
Греческое судно появилось там в субботу, десятого июля. При этом отмечается, что Черноморский флот следит за передвижением этого катера.
“Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями ракетного катера "Даниолос" ВМС Греции, зашедшего 10 июля 2021 года в акваторию Черного моря”, - сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты направили в Черное море свой транспортно-десантный корабль USNS Yuma для взаимодействия с союзниками и партнерами по Североатлантическому альянсу. Об этом заявляли в Шестом флоте США.
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