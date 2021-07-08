США направили в Чёрное море свой транспортно-десантный корабль USNS Yuma

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8 июля 2021, 08:36 Источник: РИА Новости

pixabay.com

В воды Черного моря устремился принадлежащий американским ВМС транспортно-десантный корабль USNS Yuma. Данная информация поступила от Шестого флота США.

В сообщении говорится, что быстроходное судно следует в северном направлении в данный регион, чтобы взаимодействовать с партнерами и союзниками по Североатлантическому альянсу.

Отметим, что в конце первого летнего месяца текущего года в Черном море начались учения Sea Breeze, участниками которых являются порядка 5000 военных. В маневрах задействованы Соединенные Штаты, страны НАТО и Украина. Кроме того, в учениях принимают участие несколько десятков кораблей и самолетов из 32 государств. В российском оборонном ведомстве заявляли о “выполнении комплекса мероприятий по контролю за действиями кораблей” в рамках Sea Breeze Черноморским флотом.

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