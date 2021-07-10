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Замминистра ДНР Безсонов: Россия вмешается в случае масштабного наступления Украины на республики Донбасса

, 10:44

Замминистра ДНР Безсонов: Россия вмешается в случае масштабного наступления Украины на республики Донбасса
Учения армии Украины, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Российская Федерация вмешается, если Украина пойдет на проведение масштабной наступательной операции против самопровозглашенных республик Донбасса. Соответствующий прогноз озвучил Даниил Безсонов, заместитель министра информации ДНР.

Безсонов, выступивший в эфире донецкого телевидения, предсказал, что Москва «впишется» в случае масштабного наступления Киева на ДНР и ЛНР. По словам чиновника, украинская операция «закончится очень быстро». Североатлантический альянс Украине не поможет, полагает Даниил Безсонов.

Ранее сегодня сайт Avia.pro сообщил, что киевская сторона задействовала беспилотники Bayraktar TB2 для отработки условных ударов по Крымскому полуострову.

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