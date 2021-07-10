Avia.pro: Украина задействовала дроны Bayraktar TB2 для отработки условных ударов по российскому Крыму

Украина задействовала полученные от Турции беспилотники Bayraktar TB2 для отработки условных ударов по российскому Крымскому полуострову. Об этом говорится в материале, появившемся на страницах отечественной сетевой прессы.
Сайт Avia.pro пишет, что киевская сторона решила устроить провокацию рядом с государственными рубежами РФ, направив к побережью Крыма ударные дроны Bayraktar TB2. Портал указывает на то, что сразу несколько аппаратов продолжительное время осуществляли полеты рядом с границами российского воздушного пространства. При этом беспилотники не рискнули его нарушить.
Украина задействовала Bayraktar TB2 для отработки условных ударов по Крыму, отмечается в процитированной публикации.
Ранее на текущей неделе тот же самый ресурс написал, что американские самолеты могли пытаться отследить испытания российских комплексов С-500 из Черного моря.
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