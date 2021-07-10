Avia.pro: Украина задействовала дроны Bayraktar TB2 для отработки условных ударов по российскому Крыму

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10 июля 2021, 08:52 Источник: Аvia.pro

Беспилотник Bayraktar TB2, Yulii Zozulia / globallookpress.com

Украина задействовала полученные от Турции беспилотники Bayraktar TB2 для отработки условных ударов по российскому Крымскому полуострову. Об этом говорится в материале, появившемся на страницах отечественной сетевой прессы.

Сайт Avia.pro пишет, что киевская сторона решила устроить провокацию рядом с государственными рубежами РФ, направив к побережью Крыма ударные дроны Bayraktar TB2. Портал указывает на то, что сразу несколько аппаратов продолжительное время осуществляли полеты рядом с границами российского воздушного пространства. При этом беспилотники не рискнули его нарушить.

Украина задействовала Bayraktar TB2 для отработки условных ударов по Крыму, отмечается в процитированной публикации.

Ранее на текущей неделе тот же самый ресурс написал, что американские самолеты могли пытаться отследить испытания российских комплексов С-500 из Черного моря.

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